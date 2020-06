Kronehit startet mit Online-Fernsehen

Dem Privatradio Kronehit wurde jüngst die Sendelizenz für weitere zehn Jahre zugesprochen. Für Senderchef Ernst Swoboda ist das wie ein erneuter Startschuss, nachdem man zuletzt Investitionen zurückgehalten hat. "Wir beginnen nun, unsere gesamte technische Infrastruktur zu erneuern. Unter anderem werden die Studios nicht nur bewegtbild-, sondern fernsehtauglich gemacht."

Das zielt zunächst darauf, dass Bilder aus dem Studio auf der Homepage besser aussehen. Aber es gibt weiterreichende Pläne ."Wir starten im ersten Quartal 2015 mit Kronehit TV", kündigt Swoboda an. "Wir beginnen mit Musik-Videos und Text-Overlays. Später kommen redaktionelle Elemente bis hin zu Nachrichten aus dem Studio dazu. Unser Vorgehen entspricht dabei jenem bei Kronehit – wir adaptieren Schritt für Schritt mit Rückkoppelung zu unseren Nutzern und deren Bedürfnissen."

Mit Online-TV macht Kronehit Ähnliches wie der ORF mit dem Ö3-Visual-Projekt, das gerade ein Genehmigungsverfahren durchläuft. "Das wird mit Sicherheit so vom ORF argumentiert werden. Das ist nicht nur falsch sondern unzulässig. Es gibt bereits Musik-TV-Anbieter, es wird uns geben – es braucht den ORF also auf diesem Teil-Markt nicht." Zumal dieser mit 600 Gebühren-Millionen alimentiert werde. "Es ist deshalb absolut legitim, den ORF zu beschränken, weil sonst der Markt in Schieflage gerät", erklärt Swoboda. Der ORF habe einen anderen Auftrag, den er zunächst einmal erfüllen solle.

Das Online-TV-Projekt ist Teil einer Zukunftsstrategie, die der Senderchef so skizziert: " Kronehit soll sich zu einem multimedialen Entertainment-Unternehmen entwickeln."