Erdogan-Affäre: Böhmermann blitzte im Kanzleramt ab

Böhmermanns Erschütterung könnte auch dadurch begründet sein, dass deutsche Politiker ihm offenbar die kalte Schulter zeigen. Der Satiriker habe Kanzleramts-Chef Peter Altmaier in der Sache um Beistand gebeten, wie Spiegel Online berichtet. "Ich möchte gerne in einem Land leben, in dem das Erkunden der Grenze der Satire erlaubt, gewünscht und Gegenstand einer zivilgesellschaftlichen Debatte sein kann", schrieb Böhmermann nach Informationen des Spiegel am vergangenen Sonntag in einer privaten Twitter-Nachricht an den CDU-Politiker. Offenbar ging es Böhmermann nicht um konkrete Hilfe, sondern um " Berücksichtigung meines künstlerischen Ansatzes und meiner Position, auch wenn er streitbar ist", wie der Spiegel des Weiteren zitiert. Der Kanzleramtsminister habe versichert, er werde sich melden, ließ laut des Berichts aber nicht wieder von sich hören.

Stattdessen erklärte Merkels Regierungssprecher am Montag, die deutsche Kanzlerin habe sich von Böhmermanns Gedicht distanziert. Am Rande eines Telefonats mit Ministerpräsident Ahmet Davutoglu seien sich beide am Sonntagabend einig gewesen, dass es sich um "einen bewusst verletzenden Text" handle.