Ende des Sparkurses mit Haken

In den vergangenen Jahren waren die ORF-Budgets wegen der Vorgaben zur Refundierung vor allem mit Sparpaketen gleichzusetzen. 2015 soll das nicht so sein: ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und Finanzdirektor Richard Grasl haben am Montag vor Journalisten ihr Budget für 2015 präsentiert und trotz Song Contest im Mai, Großbauprojekt und Wegfall der Gebührenrefundierung stehen die Zeichen auf Aufbruch. Zusätzliche Mitarbeiter werden angeworben und die Produktionskapazitäten angekurbelt.

Es wäre aber nicht der ORF, wenn daran nicht auch ein kleiner politischer Haken geknüpft wäre. Die Geschäftsführung hat mit diesem Wunderbudget nämlich auch ein Argument weniger in der Hand, warum er von der Regierung die teure Refundierung brauchen würde.

Die Ironie der Situation ist Wrabetz offenbar durchaus bewusst: Dass ihm das gute Budget argumentativ auf den Kopf fallen könnte, wisse er. Allerdings gebe es auch zahlreiche Projekte und Produktionen, deren Erfüllung noch ausstehe.

Etwa die Eigenproduktionsquote: Insgesamt 85 Millionen sollen an sogenannten Vorproduktionsmitteln an die heimische Film- und Fernsehbranche fließen. Zehn Millionen weniger als der Höchststand, erläuterte Wrabetz: Der sei 2010 bei 95 Millionen gelegen, "allerdings bei aufrechter Gebührenrefundierung." Seit der Einstellung der zusätzlichen Mittel stöhnen Produzenten und Zulieferfirmen, der ORF spare bei Aufträgen.