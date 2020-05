Ehrlich übernimmt BVDW-Präsidentenschaft

Ehrlich arbeitet seit 2007 im Präsidium des Verbandes und war in dieser Zeit für die Bereiche Medien- und Netzpolitik, Recht sowie Online-Vermarktung verantwortlich.



Der BVDW wählte jedoch nicht nur Ehrlich sondern das gesamte Präsidium für die nächste Funktionsperiode. Die bisherigen Vizepräsidenten - Christoph Dellingshausen, Harald Fortmann, Ulrich Kramer, Burkhard Leimbrock - wurden in ihren Ämtern bestätigt und wiedergewählt. Achim Himmelreich wurde erstmals in das Gremium gewählt.



Groth, der Vorgänger von Ehrlich, kandidierte nicht wieder. Er stand von 2003 bis 2013 an der Spitze des BVDW und bleibt diesem als Ehren-Mitglied erhalten.