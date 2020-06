DSDS: Pensionist klagt RTL nach Verspottung

Als der 69-jährige Niederösterreicher Herbert P. nach dem Urlaub auf den Malediven seinen Wagen zum Service in Tulln stellte, prusteten die Mechaniker: "Mir ham ihna im Fernsehen g’sehn, ha­haha!"

Überall, wo P. hinkam, schüttelten sich seine Bekannten, aber mitunter auch wildfremde Leute, vor Lachen: "Hahaha, das Monster aus der Tiefe."

"Sogar der Chef meiner Lebensgefährtin hat uns darauf angesprochen", erzählt der pensionierte Zahntechniker dem KURIER. "Und mein Cousin aus Deutschland hat angerufen, von dem ich schon lange nichts mehr gehört hab. Alle haben sich über mich lustig gemacht."

Was war denn dermaßen komisch, dass alle so aus dem Häuschen sind? Der TV-Sender RTL mit Sitz in Köln hatte im November 2010 auf den Malediven " Deutschland sucht den Superstar 2011 – Recall" gedreht – und Herbert P. gefunden. Dieser hatte damals als Spätfolgen seines Berufs Lungenprobleme, und sein Arzt riet zur Meerluft. Herbert P. bezog mit seiner Lebensgefährtin im Resort "Sun-Island" einen Bungalow, ging schwimmen und tauchte, völlig ahnungslos, mitten in den Dreharbeiten auf.

Monate später strahlte RTL das "auf das Schlimmste zusammengeschnittene" ( Herbert P.) Intermezzo als Pausenfüller aus, unterlegt mit einer aus Horrorfilmen bekannten Musik.