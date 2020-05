Wer ist eigentlich Georgina?

Dschungelcamp

Böse Zungen behaupten ja, dassei auch eine VIP-Party, also müsste sich die gebürtige Heidelbergerin - die als Kandidatin in der Sendung "Bachelor" zum "Star" wurde - pudelwohl fühlen. Allerdings glänzt sie eher durch ihren bodenlosen Egoismus, denn durch sonst irgendwas. "Ich will meineZigaretten. Ich will meine Creme. Ich hab Mückenstiche. Ich will schlafen..." drückte es Camp-Kollege Silva passend aus. Freilich, die 22-jährige Schauspielstudentin/DJane/Special Guest - so heißt es auf ihrer Website - sieht das natürlich komplett anders. Sie weiß eben, was sie will und setzt alles daran, "ihren Willen auch durchzusetzen."

In der Show kommt man mit der puren Ich-Bezogenheit allerdings nicht sehr weit. Immerhin gibt es noch zehn weitere Kandidaten, die hungern müssen. Und Hunger führt bekanntlich zu "Grant", der wiederum gut für das Sozialexperiment " Dschungelcamp" ist. Deshalb braucht die Show auch so einen Menschen wie Georgina Fleur. RTL findet vielleicht keine "Stars" mehr, die den Dschungel besuchen, allerdings beweisen die Sendungsmacher, dass sie ein Händchen für die richtige Menschenmischung haben.