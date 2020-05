Die Wanderhure ist wieder da

Ich bin Kahn. Du sollst die schönste Blume in meinem Harem werden, wenn du mir gibst, was ich begehre.“ Im „Vermächtnis der Wanderhure“ wird es gewohnt dramatisch (20.15, ORFeins): Die ehemalige Wanderhure Marie ist im dritten und letzten Teil der ORF-Sat.1-Trilogie unter die Tartaren geraten. Und dann entführt auch noch ihre Rivalin Hulda von Hettenheim ihr Kind! Ihr inniger Glaube an Gott und die Menschen werden der Ex-Wanderhure auch diesmal weiterhelfen. Hauptdarstellerin Alexandra Neldel über ihre Rolle:„Das ist Marie, genauso, wie wir sie lieben“.

In Deutschland liebten im vergangenen Februar 8,01 Millionen Zuschauer auf Sat.1 den zweiten Teil des saftigen Mittelalterdramas, in Österreich waren es 842.000. Ob es das in einigen Nebenrollen hochkarätige Ensemble war, das die TV-Zuschauer in den Bann zog? Immerhin spielten zuletzt Burgschauspieler wie Johannes Krisch und der künftige „Jedermann“ Cornelius Obonya mit. Diesmal wirft sich Di­agonale-Preisträger Michael Fuith ins Kettenhemd.