Deftige Exotik anstatt feiner Ironie

Im Roman erzählt Kehlmann die fiktiven Biografien seiner Figuren mit ironischer Distanz und indirekter Rede. Buck setzt auf exotisch-deftige Bilder und viel Klamauk.

Florian David Fitz spielt den grüblerischen Gauß, Albrecht Abraham Schuch den draufgängerischen Humboldt. Dazwischen tummeln sich eine bleiche Sunnyi Melles als Adelige im schwarzen Schleier, Katharina Thalbach als ärmliche Gauß-Mutter und Michael Maertens als Herzog von Braunschweig mit faulen Zähnen.

Bei den Österreichern tritt Karl Markovics mit grauer Perücke als strenger Schullehrer auf. Und Georg Friedrich als Sklavenhändler.

Schließlich schauen noch Sven Regener und Leander Haußmann vorbei – und sogar Buck und Kehlmann haben Kurzauftritte.

All das klingt allerdings weit amüsanter, als es 119 Filmminuten lang tatsächlich ist. Dabei begleitet uns Daniel Kehlmanns Stimme sogar als Erzähler aus dem Off. Doch den raffiniert-witzigen Tonfall, der seinen Roman so unterhaltsam machte, kann auch er für den Film nicht retten.