Die Song-Contest-Bühne wird zum Brückenschlag

Die Leitlinie für den Song Contest ist durch das Motto "Building Bridges" vorgegeben: Es geht um Offenheit und Toleranz in der Gesellschaft. "Die Bühne stellt den Brückenschlag von der Vergangenheit in die Gegenwart und Zukunft dar und steht als Symbol für die Botschaft des gegenseitigen Respekts, die wir transportieren wollen", erklärt ORF-Fernsehdirektorin Kathrin Zechner.

Diese Vision in eine TV-taugliche Inszenierung umzusetzen, ist die Aufgabe Wieders. Er hat dabei Rahmenbedingungen von der Größe der Bühne bis hin zum Greenroom für die Kandidaten entsprechend einer Ausschreibung genau vorgegeben. Und die Bühne muss allen 39 teilnehmenden Ländern gleiche Voraussetzungen bieten.

So etwas können nur wenige wie Wieder, der Song Contest schon gemacht hat: 2011 in Düsseldorf, nach dem Sieg von Lena Meyer-Landrut ("Satellite"). Er ist aber TV-Sehern und Popkonzert-Besuchern gleich welchen Alters auch so gut bekannt – selbst wenn sie ihn nicht kennen. Wer etwa gern Shows schaut, trifft mit hoher Wahrscheinlichkeit auf seine Arbeit. Dazu gehören im deutschsprachigen Raum u. a. "Wetten, dass..?", "The Voice", "Schlag den Raab", " Deutschland sucht den Superstar" oder "Dancing Stars".

Der Set-Designer ist zudem international schwer im Einsatz, weshalb seine Firma Wieder-Design auch einen Sitz in L. A. hat. Für den britischen und den US- Markt entwickelt er an Bühnenbild, wo es gut und spektakulär sein muss: Von "America’s Got Talent", über " MTV Award"-Shows, " X Factor" oder "Britain’s Got Talent" bis hin zu Robbie Williams, Beyonce oder Jennifer Lopez.

Der Ex-Musiker weiß also, wie Events gestrickt sein müssen, dass sie Menschen vor Ort wie jene vor den TV-Schirmen beeindrucken. Und genau darauf darf nun auch der ORF hoffen.