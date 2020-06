Die "SOKO Donau" schwimmt oben

Auch in Staffel zehn ist an der schönen blauen Donau nicht alles in Ordnung: Gewaltbereite Jugendliche und vermeintlich friedliebende Althippies, Musikliebhaber und spendenfreudige Charity-Snobs, Jäger, Sammler und unheimliche Raststationsbetreiber werden die neuen Fälle zum Krimi machen. Bereits der Auftakt gerät zum Psychokrimi: Franziska ( Maria Happel) ist in Gefahr. Ein mutmaßlicher Mörder und Vergewaltiger, der aufgrund ihrer Expertise vor 15 Jahren verurteilt wurde, ist wieder auf freiem Fuß und will Rache. Doch nicht nur damit haben Carl ( Stefan Jürgens) und Helmuth ( Gregor Seberg) zu tun, sondern auch mit dem Tod eines alten, kranken Mannes, dessen Ableben offenbar doch nicht ganz freiwillig war. Und während der Ermittlungen verschwindet Franziska plötzlich spurlos. Gedreht wurden die Folgen in Wien, Nieder- und Oberösterreich.