Die Presse reorganisiert Redaktions-Verantwortlichkeiten

Aufgrund des Wechsel von Rainer Nowak in die Chefredaktion der Presse wurde an der Spitze des Inland-Ressorts ein Neuordnung der Agenden notwendig. Dietmar Neuwirth, bislang für Wien zuständig, führt das Ressort. Darin sind die Bereiche Innepolitik, Wien und Chronik gebündelt.



Oliver Pink ist künftig für den Bereich Innenpolitik und Ulrike Weiser für Wien und Chronik verantwortlich. Sie bekommt weiters die Verantwortung als "Sonntagschef" übertragen und ist gemeinsam mit Christian Ultsch für die Presse am Sonntag verantwortlich.



Christop Schwarz, der das Bildungsressort leitet, wird Chef vom Dienst des Tageszeitung.



atmedia.at