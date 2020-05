"Die große Comedy-Chance“ geht ins Finale

Am Freitag (20.15, ORFeins) geht „Die große Comedy-Chance“ auch schon wieder ins Finale. Was Kabarett-Freunden auffällt: Unter den Finalisten befinden sich kaum Neuentdeckungen, sondern fast ausschließlich in der Szene gut bekannte Namen.

Prominentester unter ihnen ist Fredi Jirkal, 45. Der Niederösterreicher kann vom Kabarett leben, seine Auftritte sind gut besucht, seine scharfsinnigen, stets pointenintensiv gebauten Texte kommen gut an. Im Finale widmet sich Jirkal dem Wellness-Wahn unter besonderer Berücksichtigung der Bachblüten-Tropfen.

Jirkal sieht sich allein durch die Finalteilnahme schon auf der Siegerseite: „Da sehen mich 300.000, 400.000 Leute, so viele erreiche ich sonst nicht in 100 Jahren.“ Womit sich auch die Frage erübrigt, warum er als Routinier bei etwas teilnimmt, das ursprünglich als Nachwuchswettbewerb gemeint war. Jirkal: „Ich war ja viele Jahre lang Postbeamter, jetzt konzentriere ich mich auf die Bühne.“ Ein Fernsehauftritt ist dabei unbezahlbare Werbung.