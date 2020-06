"Dexter": Der Serienkiller von nebenan geht ins Finale

Als Tatort-Forensiker in Miami verbirgt der sozial gehemmte Morgan vor Kollegen sowie (den wenigen) Freunden ein Geheimnis: In der Freizeit frönt der Blutspurenanalyst gerne der Selbstjustiz und bringt Mörder zur Strecke, derer die Polizei nicht habhaft wurde. Grund für dieses Doppelleben war ein Trauma in der Kindheit Dexters, der mitansehen musste, wie seine Mutter getötet wurde. Sein Adoptivvater Harry Morgan, selbst Polizist, versucht, die aufkeimende Mordlust in bestimmte Bahnen zu lenken, woraufhin Dexter seine Opfer streng nach " Harrys Kodex" auswählt.

Für das große Finale setzt man ganz auf das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Dexter, seiner Schwester Debra ( Jennifer Carpenter) und der neu zum Team gestoßenen Neuropsychiaterin Evelyn Vogel ( Charlotte Rampling). Für zusätzliche Spannung und Schockmomente sorgt ein Killer, der Teile des Gehirns seiner Opfer entfernt. Dexter kann sich über mangelnde Aufregung und Beschäftigung in den zwölf finalen Episoden also nicht beklagen – und seine Fans auch nicht. Sky wiederholt am Samstag und Sonntag jeweils ab 16 Uhr auch die siebente Staffel mit je sechs Episoden am Stück.