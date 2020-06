Der Mittwochabend auf ORFeins schwächelt

Krisenzone Wochenmitte: Dem jungen Sender ORFeins kommen am Mittwochabend die Seher abhanden. In absoluten Zahlen und in wichtigen Segmenten, nämlich den jungen Sehern. Zeitleisten, die dem KURIER vorliegen (siehe Grafik) zeigen eine Halbierung des Hauptabends (von 20.00 Uhr bis 23.00 Uhr) im Vergleichszeitraum Jahresbeginn bis Ende Oktober.

So konnte der ORFeins-Hauptabend vor zehn Jahren noch locker eine halbe Million an sich binden. 2014 waren es im Schnitt (bis Ende Oktober) nur mehr 235.000. Zu einem wesentlichen Teil ist der Verfall auf die Digitalisierung des Fernsehens zurückzuführen: Seit Mitte des Jahrzehnts ist die Zahl der digital verfügbaren Sender via Kabel und Satellit in die Höhe geschossen und kostet den ORF regelmäßig Marktanteile.