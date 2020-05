Ö1 verliert seine Chefin und soll umgebaut werden

Dreieinhalb Jahre sind genug: Ö1-Chefin Bettina Roither hat im August 2010 ihr Amt angetreten. Mit März 2014 wird die 54-Jährige „aus privaten Gründen“ den ORF verlassen, wie sie dem KURIER bestätigte. Roither hatte das schwere Erbe von Ö1-Legende Alfred Treiber angetreten und legte gekonnt und still Hand im Sender an. Die hartnäckig kolportierte große Reform in der Struktur des Hauses erspart sie sich mit ihrem vorzeitigen Abgang aber: Ö1 besteht nämlich aus mehreren Hauptabteilungen, die formal Radiodirektor Karl Amon unterstellt sind. Eine teure Lösung, die sich nur mehr Ö1 leistet. Amon wollte auf KURIER-Anfrage nicht von tiefschürfenden Änderungen sprechen: „Es gibt nur eine Umorganisation, in der die jetzigen Hauptabteilungen klar der Ö1-Senderchefin unterstellt sind.“

Eine Organisationsanweisung liegt bereits im Büro von ORF-Chef Alexander Wrabetz, wie zu hören war.