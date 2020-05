Demner macht einen Punkt

atDemner, Merlicek & Bergmann realisieren für die Gratis-Tageszeitung Heute eine Imagekampagne in der das zehnjährige Bestehen der Zeitung inszeniert wird. Die Botschaft dieser Kampagne dreht sich darum, dass die Zeitung in den Jahren ihrer Publikationstätigkeit Inhalte aus Politik, Sport, Society, etc. in ihrer Veröffentlichung auf den Punkt brächte.