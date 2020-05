DeineSeite.at verkuppelt mit vercupido.at

Die Partnerbörse will Menschen im Alter von 18 bis 45 Jahren der Draht zur nächsten großen, kleinen Liebe oder für die Zwischendurch-Amourette sein.



Bis 31. Oktober läuft eine Einführungsphase. Während dieser Zeit will das, die Single-Börse betreibende Unternehmen DeineSeite.at 3.500 Nutzer mit Coupons und Cupis zur Registrierung überzeugen. Diesen Mitgliedern stehen dann Such- und Finde-Funktionen wie "Single-Radar, Partnervorbestellung, Aktivitäten-Sucher", interaktive Aktionen und monatliche Gewinnspiele zur Verfügung, damit die Hoffnung endlich auf die große Liebe zu stossen erhalten und lebendig bleibt.



