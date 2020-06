"Dancing Stars": 782.000 Zuschauer sahen Auftakt

782.000 Zuschauer verfolgten am Freitagabend laut Aussendung des ORF im Schnitt den Auftakt der neunten Staffel der "Dancings Stars". Mit einem Marktanteil von 29 Prozent und einem Spitzenwert von bis zu 895.000 Sehern lag das Showformat damit knapp über der ersten Folge der Vorgängerstaffel: Im März 2013 schalteten durchschnittlich 752.000 Zuschauer ein (28 Prozent Marktanteil).

Den Ballsaal verlassen musste noch kein Paar: Erst in der dritten Folge am 21. März scheiden die ersten Tänzer aus. Die bis dahin gesammelten Punkte von Jury und Publikum werden in diese erste Entscheidungsshow mitgenommen.