Dancing Stars 2013: Talent zählt mehr als Show

Blut, Schweiß und viel Grinsen. Die Promi-Tänzer wurden auch in der achten Staffel der ORF-Tanzshow nie müde zu betonen, was es braucht, um am Parkett der tanzenden Stars zu bestehen. Drei Monate harten Trainings liegen hinter Marjan Shaki, Lukas Perman und Rainer Schönfelder. Bevor sie am Freitag um 20.15 Uhr auf ORFeins ein letztes Mal gegeneinander antreten, lassen wir die achte Staffel Revue passieren: