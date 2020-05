Conny Absenger hört bei "Österreich" auf

Bereits im Juli überschlugen sich die Gerüchte, nun bestätigt Conny Absenger es dem KURIER. Sie ziehe sich aus sämtlichen Funktionen in der Mediengruppe Österreich von Wolfgang Fellner zurück. Damit verabschiedet sich eine wichtige Managerin aus dem Reich des Österreich-Herausgebers. Über ihre Beweggründe wollte Absenger keine Angaben machen.

Absenger ist eine langjährige Begleiterin Fellners, die mit ihm bereits in den 1980er Jahren den Grundstein für spätere Erfolge am Magazinmarkt legte. Sie arbeitete bei Basta ebenso wie bei der Verlagsgruppe News, die sie mit aufbaute. Als Wolfgang und Helmut Fellner später Österreich gründeten, war sie bis zuletzt ebenfalls als führende Managerin mit an Bord. Sie hat diverse Geschäftsführungsfunktionen im Firmendschungel Fellners inne und ist auch im Vorstand der " Wolfgang Fellner Privatstiftung".