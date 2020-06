Frau Wurst hatte am meisten Video-Abrufe

Sky hin, Netflix her – das Maß aller Dinge in Sachen Videoabrufe und Live-Streaming ist in Österreich immer noch die ORF-TVthek. Auf eine Million Nutzer kommt die ORF-Video-Plattform pro Monat.

Die Hitliste der dort am häufigsten abgerufenen Sendungen des Jahres 2014 führt mit großen Abstand das Finale des Eurovision Song Contests in Kopenhagen an. Von Conchita Wursts Triumph und ihrem "Rise Like A Phoenix" konnten offenbar viele nicht genug bekommen oder sie wollten den versäumten Sieg einfach nachsehen. Jedenfalls wurde das Video unglaubliche 965.501-mal aufgerufen.

Auch der zweite Platz geht an Frau Wurst: Ihr Besuch bei Stermann und Grissemann in "Willkommen Österreich" wollten 377.411 als Video sehen. Diese Begeisterung für Conchita teilt Österreich übrigens aktuell mit Suchmaschinen-Riesen Google, der mit der Bartträgerin am teuersten Werbeplatz der Welt, am New Yorker Time Square, wirbt.

Auf Platz drei des TVthek-Rankings platzierte sich eine Politik-Sendung: Das "Sommergespräch" von Vizekanzler Reinhold Mitterlehner ( ÖVP) sorgte durch den Auftritt der "Wut-Oma" für Schlagzeilen und verstärktes Interesse (271.424 Abrufe).

Das Ranking der TVThek-Abrufe