Cliff Curtis übernimmt Hauptrolle in "Walking Dead"-Spin-off

Kaum eine Serie ist im Moment so erfolgreich wie "The Walking Dead". Als am letzten Sonntag die letzte Episode vor der Winterpause in den USA ausgestrahlt wurde, waren 14,8 Millionen Zuschauer dabei. Regelmäßig schaffte es der Fernsehsender AMC damit mehr amerikanische Menschen vor die Fernseher zu locken als die Football-League NFL und ihre sonntaglichen Begegnungen. Kein Wunder also, dass der Erfolg mit einem Spin-off vergrößert werden soll.