"Clara Immerwahr": Am Ende blieb ihr nichts mehr

Immerhin in der Todesanzeige ließ man der historischen "Frau Clara Haber Dr. phil" die akademische Würde.

Ihr, der ersten promovierten Chemikerin an der Uni Breslau, der die Gesellschaft zur Jahrhundertwende alle möglichen Hürden aufbaute. Und die von ihrer Liebe, dem späteren Nobelpreisträger und "Vater des Giftgases", Fritz Haber, um die Früchte ihrer Arbeit und den Glauben an die Reinheit der Wissenschaft gebracht wurde. In den Spuren dieser bemerkenswerten Persönlichkeit " Clara Immerwahr", wie sie ledig hieß, bewegt sich das gleichnamige Drama, das heute, 20.15, in ORF 2 und in der ARD zu sehen ist.

Neben Katharina Schüttler und Maximilian Brückner als Ehepaar Haber sind unter der Regie von Harald Sicheritz unter anderem August Zirner, Stefanie Dvorak, Elisabeth Orth, Peter Simonischek, Philipp Hochmair und Simon Schwarz zu sehen.

"Wenn man sich mit dieser Zeit des Ersten Weltkriegs beschäftigt, stößt man sehr schnell auf Fritz Haber, der später Nobelpreisträger, im Grunde aber auch Kriegsverbrecher war. Und man stößt dann auf seine erstaunliche Frau. Was auffällt ist, dass es über Immerwahr kaum Dokumente gibt – weil Haber sie vernichtet hat", erzählt Drehbuch-Autorin Susanne Freund, selbst Chemikerin.

Dieser Mangel an Historischem gab ihr aber auch Freiheiten beim Schreiben. Etwa, was die Beziehung der beiden zueinander betraf. "Dazu gibt es kaum Belege." Und ob Immerwahrs Selbstmord tatsächlich auch ein Protest gegen den Krieg war und die Art der Kriegsführung, die ihr Mann mit seinen Forschungen ermöglichte, "ist historisch nicht gesichert."