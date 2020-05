Cineplexx ergänzt App-Portfolio

Die App kann Kinoprogramm, Filmsuche, Ticket-Reservierung und -Kauf und zeigt Events. Das Kinoprogramm kann nach Film-Titel, Schauspieler oder Filmstarts durchsucht werden. Merlisten, Kinos in der jeweiligen Umgebund der suchenden Person, etc. sind weitere Feature der App.



ITPM hat für Cineplexx auch die Android- und Apple iOS-Apps realisiert.



Die Windows Phone-App steht damit rund 1,3 Prozent mobilen Nutzern in Österreich zur Verfügung. So hoch war, laut ÖWA-Browser-Statistik, im vergangenen Mai der Anteil der Zugriffe von Windows-Phone-Nutzern auf die in der ÖWA ausgewiesenen Online-Angebote.



atmedia.at