Careesma.at erweitert Zielgruppen-Service

Careesma.at erkennt in diesem Problem eine Aufgabe, die die Job-Plattform mit lösen will und Jugendlichen bei ihrer Lehrstellen-Suche hilft.



"Wir wollen junge Menschen, die einen Lehrberuf ergreifen wollen und Ausbildungsbetriebe zueinander vermitteln. Die existierenden Angebote für diesen Arbeitsmarkt-Bereich noch ausbaufähig", präzisiert Careesma.at-Geschäftsführer Wolfgang Kowatsch die Aufgabenstellung.



Kowatsch Ansatz führt über das Kommunikations- und Informationsverhalten von Jugendlichen sowie deren Mediennutzung. Digitale Medien spielen, was naheliegend ist, eine Schlüsselrolle in der Zielgruppe.



Careesma.at hat deshalb die Facebook-Community Wir machen Lehre eingerichtet, die Lehrstellensuchende aktivieren soll und die auf das Service-Angebot Wir machen Lehre auf Careesma.at hinführen will. Als reichweitenstarke Ergänzung dazu fungiert das oe24.at-Netzwerk mit dem extra dafür eingerichteten Bereich Lehre.



Kowatsch: "Hiermit lassen sich Lehrstellen-Angebot und Employer Branding-Kommunikation medienübergreifend dargestellt und Lehrstellen-Anwärter direkt angesprochen werden."



atmedia.at