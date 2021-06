Buzzfeed in Deutschland gestartet

Es war alles für die Katz': Der Start von Buzzfeed Deutschland wurde am Mittwochabend im Neukölner PeePees Katzencafé begangen. Der Zutritt, berichten Branchenportale, erfolgte durch eine Katzenschleuse. Der Grund für diese Location: Buzzfeed wurde u. a. durch seinen Katzen-Geschichten, -Videos und -Bilder groß. Die Buzzfeed-Listen taten ihr übriges. Und jetzt gibt es Buzzfeed auch auf deutsch.

Ein Blick auf die Homepage zeigt, es gibt Listen, Listen und Bilder; die Titel sind im Buzzfee-Style gehalten: "30 Fakten, die nur Mädchen kennen, die in den 90ern Teens waren", "25 Dinge, die Dich an Deine Kindheit in den 80ern im Osten erinnern" oder, als Aufmacher, "20 Dinge, die du nur magst, wenn Du unter 25 bist". Dazu gibt es die Möglichkeit der Bewertung durch Buttons wie LOL, genial, omg, fail ode wtf. Betrieben wird die deutsche Homepage von drei Mitarbeitern plus Chefredakteurin Juliane Leopold, die zuvor bei der Zeit für Social Media verantwortlich war.

Einen ersten Werbepartner hat Buzzfeed-Deutschland auch schon. Opel tritt als Sponsor eines Artikels auf. Buzzfeed verkauft keine Werbebanner, wie die meisten anderen, sondern "Sponsored Content".