BossHoss und Nazar als Coaches für ESC-Vorauswahl

Castingshow

Bei den Coaches setzt der ORF auf prominente Namen. So werden neben Sängerin Anna F. auch der Rapper Nazar sowie die deutsche BandThe BossHoss (bekannt auch aus derProSieben-"The Voice") auftreten.

Die Vorauswahl beginnt am 20. Februar in ORFeins, wobei es sich bei den ersten drei Ausgaben um aufgezeichnete Sendungen handeln wird. Erst das Finale wird live übertragen, wobei hier Publikum und Jury aufgerufen sind, den heimischen Teilnehmer für den in Wien stattfindenden ESC zu bestimmen.