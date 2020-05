Bohlen bekommt Konkurrenz von Villazón

Alles für die Kunst: J. Galvin

So einfach stellt sich die bildende Kunst bei Arte nicht dar: In der vierten Folge der TV-Master Class „Alles für die Kunst!“ (Arte 15.40 ) kommen die sieben Kandidaten nach Brüssel, wo sie eine Woche unter dem Motto „Performance“ erwartet. Als Mentor engagierte Arte diesmal den Multimedia-Künstler Angel Vergara, bekannt unter anderem dadurch, dass er als König von Belgien zu offiziellen Besuchen erschien. Seine Challenge für die Kandidaten: eine Performance in der Öffentlichkeit.

Mit üblichen Casting­shows hat das „Kunstcasting“ auf Arte nicht viel gemeinsam. Die TV-Masterclass setzt sich mit der Frage„Was ist moderne Kunst?“ auseinander. Die Antworten fallen bei den sieben in Berlin und Paris ausgewählten Künstlern kontrovers aus.