Bilder dominieren Facebook-Marken-Content

Socialbakers.com beziffert den Bild-Anteil an den Inhalten von Facebook-Marken-Präsenzen auf 75 Prozent. Quintly kommt auf 54 Prozent. Links machen 10 bis 30 Prozent aus. Videos werden hingegen stiefmütterlich behandelt.



Bis zu vier Prozent der Markenkommunikation in dem sozialen Netzwerk besteht aus Videos.



In weiterer Folge sind Bilder auch die populärsten, geteilten Inhalte und für einen erheblichen Teil der Interaktion aus Facebook-Marken-Präsenzen heraus, verantwortlich.