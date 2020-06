Der Anwalt bekommt ein Gewissen

Peter Gould

Ja, aber die meisten Spin-offs werden auch nicht vonVince Gilligan undgeschrieben. Das ist der große Unterschied. Die beiden sind großartig. Ihnen geht es nicht ums Geld.macht, was er will, und er hatte nach "" die Freiheit und die Möglichkeiten dazu. Es war sein Wunsch, diese Figur weiter zu erforschen. Dennoch ist es nervenaufreibend, aus einer beliebten und gut funktionierenden TV-Serie, die in ihrer Weise perfekt ist, etwas Weiterführendes zu machen. Aber wir haben’s versucht und ich bin stolz darauf. Vielleicht wird "Better Call Saul" nicht so großartig wie "", aber immerhin wird es großartig.

Hätte eine andere Figur ein Spin-off hergegeben? Vermutlich nicht, oder? Denn von Saul Goodman weiß man am Ende von Breaking Bad ja so gut wie gar nichts.

Das stimmt. Am Anfang von Better Call Saul trifft man ihn und er sagt: „Mein Name ist nicht Saul Goodman, sondern Jimmy McGill.“ Da weiß man dann noch weniger. Man weiß nicht, wer seine Familie ist, wohin er nach Hause geht. Man weiß nur, dass diese Person nicht echt ist. Ich denke, das war einer der Gründe für Vince und Peter sich zu fragen, wer dieser Kerl eigentlich ist. Er ist nämlich nicht der, der er vorgibt zu sein.

Wie würden Sie Saul charakterisieren?

Wenn man die Person hinter Saul Goodman kennenlernt, merkt man, dass er ein liebenswerter Mensch ist. Er will sich selbst und seinen Platz in der Welt zu finden. Er will den Respekt seines älteren Bruders. Das sind alles Dinge, mit denen man sich identifizieren kann. Er glaubt, er hat ein Talent für etwas, aber er kann nicht den richtigen Ort dafür finden, wo er es auch anwenden könnte. Er findet keinen Platz, wo er respektiert wird – und dann sagt ein Teil von ihm, dass er das doch können muss. Ich denke, viele Leute können das nachvollziehen, gerade wenn man so um die 30 oder 40 ist und wenn man noch immer keinen richtigen Platz in der Welt gefunden hat. Dann ist es schwer, seinen Instinkten zu trauen. Saul etwa hat viele Fähigkeiten, er kann gut reden, er ist manipulativ, er kann gut verhandeln.

Aber diese Talente verwendet er, um selbst kriminell zu werden?

Aaaah, wer ist denn schon im juristischen Bereich tätig außer Kriminelle? Natürlich tut er das, er muss ja (lacht). Es gibt eine tolle Zeile in der ersten Episode: „Ich will keine schuldigen Leute vertreten.“ Aber wer bracht denn schon Anwälte außer Schuldige? Und er redet ja nur mit Leuten, die definitiv schuldig sind.

Die Frage hinter beiden Shows ist ja die gleiche: Was muss passieren, damit jemand vom rechten Weg abkommt?

Ja, es geht um Transformation. Auf einem fundamentalen Level. Wenn es eine spirituelle Verbindung zwischen den beiden Shows gibt, dann ist es die Frage wie sich eine Person völlig ändern kann. Vince scheint das offenbar sehr zu beschäftigen. Es ist ja auch spannend. Was ich an seinen Texten mag, ist dass er klar macht, dass das nicht einfach ist – Leute ändern sich nicht einfach so. Sie ändern sich, weil etwas passiert, oder weil sie dazu gedrängt werden. Bei Walter White war das spannend, weil die Figur ja schon in ihm war.

Sie arbeiten seit mehr als 25 Jahren auch als Autor für Comedy-Shows. Half Ihnen diese Erfahrung, diesen Charakter zu kreieren?

Nein, ich habe wirklich gar nichts für die Rolle geschrieben, kein Wort. Ich hab’s gar nicht erst versucht. Ich wollte diese Rolle wirklich als Schauspieler erforschen und habe da ganz auf Vince Gilligan vertraut.

Ist es eine ungewohnte Erfahrung für Sie, nach der Nebenrolle in " Breaking Bad" jetzt so im Rampenlicht zu stehen?