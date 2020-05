Bahlsen bäckt für Frauen

atBahlsen bäckt natürlich auch für Männer. Jedoch ist die Produkt-Neueinführung von "Xtra Tasty Caramel", deren Bewerbung gerade anläuft, in der Kommunikation grundsätzlich auf "jüngere Frauen" ausgerichtet. Und der Launch-Flight erstreckt sich über das Out-of-Home-Möbel City Light mit dessen Einsatz in Österreichs Landeshauptstädten. Die Kreativarbeit, um die angepeilte Kommunikationswirkung in der definierten Zielgruppe zu erzeugen, kommt von pjure isobar.