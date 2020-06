Bachmann-Preis: Hoffen auf Gebührenrefundierung nach Nationalratswahl

Selten waren sich Institutionen und Parteien in Kärnten so einig: Der vom Sparstift von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz bedrohte Bachmann-Preis (Tage der deutschsprachigen Literatur) muss erhalten bleiben, lautet der einhellige Tenor von Verantwortlichen von Stadt Klagenfurt und Land Kärnten. ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard ortete am Sonntag in einem Interview mit der "Kleinen Zeitung" indes einen von Wrabetz angedeuteten "Rettungsanker". Und zwar in Form der Gebührenrefundierung, die nach der Nationalratswahl im Herbst vielleicht doch noch kommen könnte. Bernhard: "Die Hoffnung stirbt zuletzt."

Bernhard widersprach auch Fernsehdirektorin Kathrin Zechner, die am Samstag auf die Frage nach der Zukunft des Bachmann-Bewerbs gemeint hatte, dass dies Aufgabe der Landesdirektion Kärnten sei. "Prinzipiell ist das sehr wohl eine Entscheidung von Generaldirektor Wrabetz. Ich kann den Bewerb, der uns 350.000 Euro kostet, mit meinem Budget nicht fortführen", konterte Bernhard.