Austropop-Filme als Quotenhits

Was hatte auf ServusTV die höchsten Einschaltquoten? Die Antwort ist leicht: Natürlich Felix Baumgartners Sprung. Was hatte bis jetzt die zweitbesten Einschaltquoten auf ServusTV? Überraschung: Es ist die Doku mit dem unspektakulären Titel „Austropop Legenden – Austria 3“, gesendet am 1. November. Zuschauerzahl: Für ServusTV geradezu sensationelle 200.000. Interessantes Detail: Die Quote stieg im Verlauf des Abends stetig an.

Das Interessante daran: Popmusik, noch dazu österreichische, gilt im ORF-Fernsehen als Quotengift und kommt daher in seriöser Form, außerhalb des Castingshow-Paralleluniversums, kaum vor.

Der Salzburger Privatsender setzt dagegen voll auf Musikfilme aus Österreich. Am Freitag kommt die zweite Folge der Austropop-Legenden-Reihe, gewidmet ist sie Ludwig Hirsch (21.15 Uhr).