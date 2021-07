"Aufschneider" und Dschungelcamp für Grimmepreis nominiert

Grimme-Preis

David Schalkos

Josef Hader

Oliver Baier

Andreas Prochaska

Der– benannt nachAdolf Grimme, dem ersten Generaldirektor des Nordwestdeutschen Rundfunks (NWDR) – wird an Fernsehsendungen und -leistungen verliehen, die für die Programmpraxis vorbildlich und modellhaft sind. Im vergangenen Jahr waren das ganz besonders viele, sagteUwe Kammann, Leiter des Grimme-Instituts am Dienstag: „Das Fernsehjahr 2012 bot eine ganze Menge Ansehnliches und Diskussionswürdiges“. Darunter auch drei ORF-Koproduktionen:„Aufschneider“ mitundist in der Kategorie Serien- und Mehrteiler nominiert. Regisseurwurde in der Kategorie Fiktion gleich zwei Mal berücksichtigt: Sein Unfalldrama „Das Wunder von Kärnten “ ist ebenso nominiert wie „Spuren des Bösen – Racheengel“.