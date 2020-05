Aufregung um "Anti-Schutzgeld-Pickerl"

Wenn eine Satiresendung Aufregung auslöst, ist das meist ein Zeichen dafür, dass sie richtig liegt. Die Rede ist von „Wir Staatskünstler“.

Der Vertreter der FPK im ORF-Stiftungsrat, der Hotelier Siggi Neuschitzer, will die Sendung dem Vernehmen nach am Donnerstag zum Thema in der Sitzung des Aufsichts-Gremiums machen.

Was dem Kärntner so sauer aufstößt, ist der unerwartete Erfolg der eigentlich rein satirisch gedachten Staatskünstler-Aktion „Anti-Schutzgeld-Pickerl“. Der Text auf dem Pickerl, das sich Geschäftsleute an die Tür kleben können, lautet: „Diese Firma ist so frei/und zahlt kein Geld an die Partei“.

Das Ganze war als Gag gedacht – das Staatskünstlerteam Florian Scheuba, Thomas Maurer und Robert Palf­rader übergab das Pickerl vor laufender Kamera an Landeshauptmann Dörfler.