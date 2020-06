ATV verpasst Politik-Diskussion Schweigeminuten

ATV beendet die Polit-Diskussion "Am Punkt" in seiner derzeitigen Form nach der EU-Wahl, berichtet das Branchenportal atmedia.at. Sylvia Saringer bittet zuvor, am 23. April, Bundeskanzler Werner Faymann ( SPÖ) und Vizekanzler Michael Spindelegger ( ÖVP) zum großen Interview. Am 14. Mai diskutieren die Kleinparteien, am 21. Mai die Spitzenkandidaten der Parlamentsparteien. Dazwischenliegende "Am Punkt"-Ausgaben ersetzen Reportagen über Tierpsychologen und Sperrmüll-Jäger.

Nach der Sommerpause soll sich "Am Punkt" "vermehrt der Hintergrundberichterstattung widmen", erklärt ATV. Themenschwerpunkte seien weiter Politik, Wirtschaft und Chronik; Reportagen, Live-Berichte und Insider-Interviews sollen die Seher locken. Die "Am Punkt"-Diskussionen, bisher Stärke der Sendung, gibt es nur noch "anlassbezogen".