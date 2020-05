ATV tritt aus Privatsenderverband VÖP aus

Der Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) muss künftig ohne ATV auskommen. Österreichs ältester bundesweiter Privater hat sich in einem offenen Brief mit sofortiger Wirkung aus dem Verein zurückgezogen. Der Grund: Der VÖP mache Politik für ProSiebenSat.1Puls4, und entspreche nicht mehr seinen Statuten. "Seit geraumer Zeit wird dieser Vereinszweck in wesentlichen Punkten nicht mehr erfüllt, da der VÖP offenkundig ausschließlich die Interessen der Sendergruppe Pro7 Austria / Puls 4 / Sat1 Österreich wahrnimmt", heißt es in dem offenen Brief, der dem KURIER vorliegt und der am Montag per Aussendung verschickt wurde.

ATV-Chef Martin Gastinger erklärte: „Wir beenden unsere Mitgliedschaft, weil sich der Verband immer mehr von seinem Zweck entfernt, Privatfernsehen aus Österreich zu unterstützen.“