ATV: Kündigungen von "Am Punkt"-Team kolportiert

ATV spart nach dem Flop von " Wien, Tag und Nacht" nun offenbar in der Information. Laut KURIER-Informationen haben am Mittwoch drei Mitarbeiter von "Am Punkt" vom Betriebsrat die Mitteilung bekommen, dass sie bis 15. Mai die Kündigung erhalten. Einzig Moderatorin Sylvia Saringer, die derzeit in Elternteilzeit ist, bleibt damit aus dem Team der Diskussionssendung bei ATV. Eine vierte Kündigung soll im Raum stehen. Der KURIER hat ATV schriftlich und telefonisch Anfragen zu dem Thema geschickt, die nicht beantwortet wurden. In einem Statement gegenüber der APA hieß es aus der ATV-Geschäftsführung, man kommentiere "Gerüchte um Personalmaßnahmen grundsätzlich nicht“.

ATV-Eigentümer Herbert Kloiber hatte erst kürzlich bestätigt, dass das Talk-Format eingestellt wird. „Nach fast fünf Jahren haben wir einvernehmlich beschlossen, die etwas müde gewordene Sendung durch ein neues Format zu ersetzen“, erklärte Kloiber. Inoffiziell ist von einem neuen Reportage-Format die Rede, berichtete die APA.