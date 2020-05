Apptus exportiert Commerce-Relevanz

Im Hintergrund geht es, wenig überraschend, um Big Data und Zettabytes an Informationen, die erst durch Interpretation, Anordnung und Strukturierung Sinne und Stringenz entwickeln.



Apptus argumentiert, mit seiner Commerce-Intelligence einen Schritt weiter als die derzeit gängigen Search- und Recommendation-Tools zu sein. Die lernenden Algorithmen dieses Dienstleisters können bei E-Commerce-Unternehmen in "höherem Customer Lifetime Value, einer Steigerung des durchschnittlichen Warenkorbs respektive des Durchschnittsumsatzes pro Käufer und damit langfristig in einer höhere Kundenbindung und -loyalität münden".



Apptus arbeitet in Schweden an der Angebotsrelevanz von Retailern wie Intersport, Bodystore oder Nelly.com.



Das Unternehmen beginnt nun den Vertrieb und operative Expansion seiner Leistungen in Deutschland.