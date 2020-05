Appetitanregende Brombeeren

at // Research In Motion Deutschland warb für das Modell Blackberry Storm von 31. Juli bis 16. August im Vodafone live!-Portal von A1. Die mobile Kampagne hatte die Imagesteigerung des Kommunikationsgerätes und die Unterstützung des Verkaufs zum Ziel. In der von Out There Media umgesetzten Kampagne wurden neben Bannern PreRoll-Ads eingesetzt.