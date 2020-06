APA-Verhandlungen: Eva Dichand rastet auf Twitter aus

Dort hat Peter Kropsch in einem ähnlichen Streit bereits mehrere Runden gedreht und reagiert entsprechend gelassen. Er erinnert an den fast zwei Jahre dauernden Rechtsstreit der APA mit einer Klein-Agentur: Diese hatte sich beim Bundesvergabeamt über die APA-Verträge mit der Republik beschwert. Nachdem sogar der Europäische Gerichtshof ( EuGH) sich auf Seite der APA geschlagen hatte, endete der Rechtsstreit im Jahr 2008. "Wir haben daraus einen sehr hohen Erkenntnisgewinn gezogen, der uns jetzt zugute kommt", so Kropsch. Und: "Man kann davon ausgehen, dass die Beschlüsse des APA-Vorstandes gut durchdacht sind."

Aber nicht nur gerichtlich will Dichand der unliebsamen APA zu Leibe rücken, wie sie schrieb: