Anpassung und Gehorsam

KURIER: Wie sehen Sie Ihre Teilnahme bei „ Deutschland sucht den Superstar“ 2011 im Nachhinein?

Marco Angelini: Ich bin sehr froh, dass ich das alles erleben durfte und habe so auch das Musikbusiness kennengelernt. Es ist definitiv ein Sprungbrett und eine Chance mit hohen Publicity-Effekt.



Dennoch bringen Castingshows kaum Musiker hervor, die sich länger halten können .

Ja, generell werden in Castingshows nicht die besten Musiker gezeigt. Sie wollen vor allem Quotenbringer auf die Bühne bringen. Bunte Charaktere, die die Menschen ansprechen. Wie die lustige Blondine oder den Österreicher in der Lederhose. Dabei wird den Jugendlichen ein falsches Bild vermittelt. Musik muss man lernen, von außen schaut es in der Show so aus, als ob jeder singen kann. Wichtig ist, sich mental vorzubereiten, du wirst an einem Tag medial gehypt und dann geht es schnell runter, dessen muss man sich bewusst sein.



Eigentlich sollten die zukünftigen Kandidaten wissen, worauf sie sich einlassen?

Man hört zwar immer, wie das dort läuft, aber man weiß trotzdem überhaupt nicht, auf was man sich einlässt. Ich war dort einer der Älteren und selbstbestimmter. Ich habe mir auch vom Sender nichts dreinreden lassen, habe versucht, so zu bleiben wie ich bin. Aber für Jüngere, die noch keine ausgereifte Persönlichkeit haben, kann das sehr gefährlich sein.



Wie stehen Sie eigentlich zu Dieter Bohlen?

Man kann seine Musik mögen oder nicht, aber er hat nun einmal in den 1980er-Jahren viele Platten verkauft. Davor habe ich Respekt. Als Menschen habe ich ihn persönlich nie kennengelernt. Ich will und kann auch nichts Schlechtes über ihn sagen.



Wie verlief die Zeit nach der Show?

Die Zeit danach sehe ich sehr kritisch. Es fehlte die Unterstützung. Man sollte die jungen Menschen professioneller führen.



Sie haben trotzdem nicht aufgehört, Musik zu machen. Wie sehen Ihre Karrierepläne derzeit aus?

Ich habe jetzt mein Medizin-Studium abgeschlossen, eine Plattenfirma in Berlin gefunden. Und ja, ich habe vor durchzustarten.