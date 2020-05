Der Blick zurück als Rezept für neue Serien

Weniger angetan ist die Film- und Serienchefin hingegen von Steven Spielbergs Serien-Umsetzung des "Minority Report" oder auch "Limitless". Letzteres sei nur ein "Abklatsch" des Films, auch wenn Film-Hauptdarsteller Bradley Cooper nun als Executive Producer dabei ist.

Prominente Namen finden sich aber auch vor der Kamera. "Der Trend, dass Filmstars in Serien mitspielen, hält weiter an", stellt Bogad-Radatz fest. Jennifer Lopez ("Shade of Blue"), Jamie Lee Curtis ("Scream Queens"), Wesley Snipes ("The Player"), Dennis Quaid (The Art of More"), Christian Slater ("Mr. Robot") oder Oscar-Preisträgerin Marcia Gay Harden ("Code Black").

"Wir beobachten jetzt, wie sich Serien in den nächsten Monaten entwickeln, um die bestmöglichen für unsere Seher einzukaufen", sagt Bogad-Radatz. Die Konkurrenz durch Netflix und Co ist für sie da kein Thema. "Im Vorjahr war die Aufregung auch bei Produzenten groß wegen des Markteintritts von Netflix im deutschsprachigen Raum. Die hat sich inzwischen allseits gelegt. Und was den viel beschworenen Tod des linearen Fernsehens betrifft, gilt auch hier: Totgesagte leben länger."