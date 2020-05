Absatzfördernder Auftritt

at // Humanic setzt zum Herbst-Flight der shoemanischen Kommunikationslinie an. Zehen- und fußvoyeurismusförderndes Schuhwerk wie etwa Flip-Flops treten den Winterschlaf zugunsten stilvollerer Auftritte in der Öffentlichkeit an. Humanic zeigt in Printmedien, im Internet und auf Außenwerbeträgern mit welcher Schuh-Couture Frau und Mann die Konjunkturlage durchstehen oder -gehen kann. Für die Kampagne lässt Story Worldwide "Real-Life-Charaktere" auftreten und typspezifische Geschichten erzählen. atmedia.at - ausgewählte Schujets