A1 wirbt mit Mitarbeitern

In den, wie gewohnt, von Nitsche Werbung realisierten TV-Spots werden anhand dieses Kreativkonzepts die Bereiche Mobilfunk, Glasfaser-Technologie, Datensicherheit, Service und Übertragungstechnik thematisiert.



In den hier zu sehenden beiden Spots geht es zu Beginn des Flights um Mobilfunk und Glasfaser-Ausbau.



"Wir stellen, und das auf authentische Weise, die Bedeutung von A1 für Österreich und seine Zukunft in der Spot-Serie dar", kommentiert Tanja Sourek, Bereichsleiterin Marketing Communications A1, die Kampagne.