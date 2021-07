26 Kündigungen "notwendig"

In den Verlagshäusern von Presse und WirtschaftsBlatt wurden am Mittwoch die Mitarbeiter in einer Betriebsversammlung über Details des angekündigten Kostensenkungsprogramms informiert. Etwa fünf Millionen Euro sollen eingespart werden. Kern sind deutliche Kostenreduzierungen im Sach-und Personalbereich. Dadurch werde es in den nächsten zwei Monaten auch zu betriebsbedingten Kündigungen von 26 der insgesamt 413 Beschäftigten in beiden Häusern kommen, elf davon betreffen Journalistenarbeitsplätze, wie es aus der Styria Media Group hieß.

"Der Markt für Printmedien - unabhängig ob Qualitätsmedien oder Boulevard - ist derzeit in allen Industrieländern von Rückgängen gekennzeichnet“, begründete Presse- und WirtschaftsBlatt-Geschäftsführer Michael Tillian die geplanten Einschnitte. "Alle großen Printmedien-Häuser passen ihre Kostenniveaus dem Strukturwandel des Marktes an, so auch wir, nicht zuletzt, um das Flaggschiff der österreichischen Tageszeitungen, 'Die Presse', sowie die einzige österreichische Wirtschaftstageszeitung, das WirtschaftsBlatt, langfristig zukunftssicher zu machen.“