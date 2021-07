1 Milliarde Seitenaufrufe für Shpock

Shpock

Entscheidend dafür: Die Flohmarkt-App ersetzte die Textwüsten alter Plattformen, setzte auf Bilder und optimierte den Marktplatz für das Smartphone. Das zieht vor allem Digital Natives an. Über 70 Prozent der Nutzer sind jünger als 35. "Wenn man so will, wirdvon Smartphone-Nutzern für Smartphone-Nutzer entwickelt“, sagtKatharina Klausberger, die gemeinsam mitArmin Strbac das Unternehmen gründete. Das bedarf der ständigen Kommunikation mit den Usern. "Nur über das ständige Feedback der Shpock-Community können wir am Puls der Zeit bleiben. In der schnelllebigen Branche muss man ständig nach neuen Innovationen streben", erläuterten die Gründer gegenüber der futurezone

Neben Österreich zählen Deutschland und Großbritannien zu den Kernmärkten von Shpock. In diesen Ländern gebe es ein verstärktes Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Second-Hand-Produkte. Auf diese will man sich vorerst auch konzentrieren, um die Marktstellung gegenüber der Konkurrenz dort abzusichern.

Die beliebtesten Kategorien bei Shpock sind übrigens: Fashion und Accessoires vor Elektronik und der Kategorie Baby und Kind.