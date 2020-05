Athen stellt erste Zahlungen ein

Langfristig ist das aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Führende Wirtschaftswissenschaftler aus Deutschland und Frankreich plädierten am Mittwoch daher dafür, den Griechen die Hälfte ihrer Schulden zu erlassen: Der "Teufelskreis aus Banken- und Schuldenkrise" könne so durchbrochen werden, schrieben Wirtschaftsberater der deutschen und französischen Regierung in der Financial Times . Zudem sollte der Rettungsschirm ESFS ermächtigt werden, von der Umschuldung besonders stark betroffene Banken zu stützen.



Vor allem griechische, aber auch deutsche und französische Banken wären von einem Schuldenerlass für Athen stark betroffen. Österreichs Regierung wehrt sich aber gegen Spekulationen über einen solchen Schuldenschnitt, das würde nur die Märkte verunsichern. Diese reagierten am Dienstag aber positiv, kolportierte Bankhilfen aus dem Rettungsfonds ließen die Kurse von Finanztiteln steigen.



Während die Börsen aufatmeten, protestieren die Bewohner Griechenlands gegen die immer neuen Steuerideen. Am Dienstag legte ein Streik der Fahrer von U-Bahnen und Bussen Athen lahm, Mittwoch und Donnerstag wollen die Taxifahrer streiken. Gleichzeitig zittern viele Griechen vor einer Immobilien-Sondersteuer, die das Parlament Dienstagabend durchwinken wollte.



"Ja, die Kürzung sind ungerecht", gestand selbst Finanzminister Evangelos Venizelos ein. "Aber Krise wird sein, wenn wir die Renten und Löhne gar nicht zahlen können." Er rief seine Landsleute auf, sich "überanzustrengen". Er rechne aber mit dem raschen Eintreffen der nächsten Hilfstranche. Pläne für einen Schuldenschnitt dementierte er.