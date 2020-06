Athen: Neuer Schuldenerlass erwartet

Im März diesen Jahres haben die privaten Gläubiger wie Banken und Versicherungen Griechenlands auf Forderungen von 100 Milliarden Euro verzichtet, um das Land vor der Pleite zu bewahren. Doch die galoppierende Verschuldung liegt bereits wieder bei mehr als 300 Milliarden Euro. Eine Summe, die für viele Experten auch durch neue Sparpakete und Reformen nicht reduziert werden kann.

Martin Blessing, Chef der deutschen Commerzbank, geht daher davon aus, dass ein weiterer Schuldenschnitt notwendig wird. "Die Lage in Griechenland ist noch weit von einer Besserung entfernt", sagte er am Donnerstag. "Wir werden am Schluss noch mal einen Schuldenschnitt sehen, an dem sich alle Gläubiger beteiligen werden müssen."