Athen: Marathon hat jetzt erst begonnen

„In den vergangenen zwei Jahren und in dieser Nacht habe ich gelernt, dass Marathon wirklich ein griechisches Wort ist“, sagte EU-Währungskommissar Olli Rehn nach den Verhandlungen erschöpft. Nach dieser Marathonsitzung beginnt für die Griechen aber erst der eigentliche Marathon. Ihnen werden 107 der insgesamt gut 350 Milliarden Euro Staatsschulden erlassen. Auch die Verzinsung für die bilateralen Kredite, die sie seit Mai 2010 bekommen haben (davon 1,56 Milliarden Euro aus Österreich), wurde gesenkt. Die Zähigkeit zum erfolgreichen Dauerlauf müssen die Griechen nun selbst aufbringen.

Stefan Bruckbauer, Chefökonom der Bank Austria, bringt es auf den Punkt: „Die Griechen müssen sich darum kümmern, dass sie nicht mehr ausgeben als einnehmen. Sie müssen jetzt über ihr eigenes Schicksal entscheiden.“ Das Damoklesschwert der Staatspleite hänge jetzt nicht mehr akut drohend über dem Land. Jetzt sei Zeit für Reformen gewonnen worden. „Aber nicht, weil es andere Euroländer oder Brüssel sagen, sondern weil es den Griechen bewusst wird.“

Das Bewusstsein ist vorhanden. „Für Griechenland ist jetzt die Zeit der Umgestaltung und Neuordnung gekommen“, schreibt die angesehene Online-Zeitung tovima.gr. Wenn es seine Chance nicht nutze, werde es das nächste Mal keine Rettung geben. Eine Karikatur auf der Titelseite der Tageszeitung Ta Nea zeigt den Ministerpräsidenten Papademos und den schwergewichtigen Finanzminister Venizelos, die das Hilfspaket ausgehandelt haben, als Gallierhelden Asterix und Obelix. Grundtenor in anderen griechischen Medien: Wir dürfen die Dinge nicht wieder so schleifen lassen wie in den vergangenen zwei Jahren.

Offen ist, wie viele Privatgläubiger sich dem „freiwilligen“ Schuldennachlass anschließen. Die Regierung in Athen will sie notfalls per Gesetz dazu zwingen – was für böses Blut sorgen könnte.

Wie wird der Marathonlauf ausgehen? Der KURIER beschreibt drei Szenarien: